Silivri'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Silivri'de Çeltik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin helikopter destekli çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Silivri'de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çeltik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, arama kurtarma ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, helikopter destekli çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Yaşam