Siirt'te Yaya Geçidinde Kaza: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

SİİRT'te, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Safiye Beştaş (80), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 39 AU 900 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden geçmek isteyen Safiye Beştaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Beştaş, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beştaş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.