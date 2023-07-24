Bolu'nun Seben ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar Seben Çayı Deresi'nin buz gibi suyuna girerek serinledi. Bazı vatandaşların kıyafetleriyle birlikte suya girdiği görüldü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Sıcak havada böyle serinlediler

BOLU - Bolu'nun Seben ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar Seben Çayı Deresi'nin buz gibi suyuna girerek serinledi.

Seben ilçesine bağlı Kabak köyünde, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar köyün içinden geçen dereye girdi. Bazı vatandaşların kıyafetleriyle birlikte suya girdiği görüldü. Köprü altındaki su birikintisine dalan vatandaşlar hem eğlendi hem de serinledi. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.