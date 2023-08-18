Seyir halindeki vinç motorundan alev aldı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan vinç, yangında demir yığınına döndü.

Gece saatlerinde Kurtalan yönünden Batman yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen vinç, motor kısmından alev alıp yanmaya başladı. Vinci emniyet şeridine çeken sürücünün ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Siirt-Batman kara yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Vinç kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)