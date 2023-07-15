Sevimli Köpeklerin Düğün Töreni

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen özel bir düğün töreninde, sahipleri tarafından giydirilen sevimli köpekler, geleneksel Cava kostümleriyle dünya evine girdi. Köpek severler ve evcil hayvanları da bu mutluluğu paylaştı.