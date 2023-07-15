Sevimli Köpeklerin Düğün Töreni
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen özel bir düğün töreninde, sahipleri tarafından giydirilen sevimli köpekler, geleneksel Cava kostümleriyle dünya evine girdi. Köpek severler ve evcil hayvanları da bu mutluluğu paylaştı.
CAKARTA, 15 Temmuz (Xinhua) -- İki sevimli köpek, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da sahipleri tarafından düzenlenen özel bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğünde köpekler, özel hazırlanmış geleneksel Cava kostümleri giydi.
Düğün mekanı, köpeklerin sahiplerinin derin sevgilerini gösteren çiçeklerle süslendi. Köpek severler ve onların evcil hayvanları da sahnede bu sevinci paylaştı.figureIndex1figureIndex2figureIndex3figureIndex4figureIndex5
Kaynak: Xinhua / Yaşam