Şanlıurfa'da Kuruyemiş Dükkanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, yabancı uyruklu şahısların işlettiği dükkanın küllükte unutulan sigara izmariti nedeniyle çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çevredeki dükkanlara sıçramasını engelledi.

Şanlıurfa'da bir kuruyemiş dükkanında sigara izmariti nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Behçelievler Mahallesinde yaşandı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde yabancı uyruklu şahısların işlettiği kuruyemiş dükkanında küllükte unutulan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek yan dükkanlar ile üst katlara sıçramasını engelledi. Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar meydana geldi. - ŞANLIURFA