Samsun'a örnek olacak bir hamam inşa ediliyor

Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesindeki yıkılan eski belediye hamamının yerine yüzme havuzu, sauna, buhar ve masaj odalarının bulunduğu bir hamam inşa ediyor. İnşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı.

Hamam inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Konseptiyle örnek olacak bir hamamı şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesindeki yıkılan eski belediye hamamının yerine de yenisini inşa ediyor. 1242 metrekare alan üzerinde yapımı devam eden ve içerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar ve masaj odalarının bulunacağı belirtilen hamamda inşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı.

Belediye hamamının örnek bir konseptle yeniden yapıldığını belirten Başkan Mustafa Demir, "100. Yıl Bulvarı üzerindeki hamam fonksiyonunu yitirmişti. Günümüz koşullarına uyum sağlamıyordu. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. Oraya çok güzel bir proje hazırladık. Şimdi orda yeni bir hamam inşa ediyoruz. Konseptiyle örnek olacak bir hamamı şehrimize kazandırıyoruz. İnşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yüzde 80'i tamamlandı. İnşallah 2024 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - SAMSUN