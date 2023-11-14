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Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.