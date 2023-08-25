Rize'de yaşanan göçükte aynı yol 2 yıl önce de çökmüştü

Rize'de etkili olan sağanak sonrası yaşanan göçükte, Güneysu-Rize kara yolunun 2 yıl önce de çöktüğü ortaya çıktı. Sel ve heyelanda 2 kişinin öldüğü olayın yaşandığı yolun 4 kilometre ilerisinde büyük bir çukur oluşmuştu.

AYNI YOL, 2 YIL ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ

Rize'de etkili olan sağanak sonrası göçük yaşanan Güneysu- Rize kara yolunda 2 yıl önce de çökme yaşandığı ortaya çıktı. İlçede 14 Temmuz 2021'de, saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sel ve heyelanda, bugün göçük yaşanan yolun 4 kilometre ilerisinde, Rize- Güneysu kara yolunda yaklaşık 4 metre derinlik ve 5 metre genişliğinde çukur oluşmuştu.

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ RİZE,