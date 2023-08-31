Rize'de salıncakta sallanan kişi, ineğe çarptıktan sonra baygınlık geçirdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, salıncakta sallanan bir kişi, arkasında bulunan ineğe çarptıktan sonra baygınlık geçirdi. Olay yerindeki sağlıkçılar tarafından müdahale edilen kişi, hastaneye kaldırıldı ve tetkiklerin ardından taburcu edildi.