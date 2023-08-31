Rize'de salıncakta sallanan kişi, ineğe çarptıktan sonra baygınlık geçirdi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, salıncakta sallanan bir kişi, arkasında bulunan ineğe çarptıktan sonra baygınlık geçirdi. Olay yerindeki sağlıkçılar tarafından müdahale edilen kişi, hastaneye kaldırıldı ve tetkiklerin ardından taburcu edildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, sallandığı salıncağın arkasından geçen ineğe çarpan kişi baygınlık geçirdi.
Alınan bilgiye göre, dün gezmek için ilçeye bağlı Badara Yaylası'na giden Ömer K, salıncakta sallanmaya başladı. Bu sırada salıncağın arkasında kalan ineğe çarpan Ömer K, baygınlık geçirdi.
Olay yerindeki sağlıkçıların müdahalede bulunduğu Ömer K, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ömer K, tetkiklerin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Yaşam