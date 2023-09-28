Ankara'nın Polatlı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ile şarampole uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polatlı'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü şarapnele uçtu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ile şarampole uçtu.

Alınan bilgiye göre kaza, Polatlı-Ankara yolu Temelli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yağışında etkili olduğu yolda köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek araçla şarampole uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, araçta patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.