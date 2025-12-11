Samsunlu Pelin, Halk Eğitim Merkezi'nde Aldığı Eğitimle Pastacılık Mesleğine Dönüştü

SAMSUN'da yaşayan Pelin Kurt (36), halk eğitim merkezinde aldığı eğitim sonrası yaş pasta yaparak geçimini sağlamaya başladı. Hobi olarak başladığı pastacılığın artık mesleği olduğunu söyleyen Kurt, "Hobimi işime çevirebildiğim ve sevdiğim bir işi yapıp, bundan geçimimi sağlayıp, para kazanabildiğim için çok mutluyum" dedi.

Anadolu Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nden 2021 yılında mezun olan Pelin Kurt, 2024 yılında eşinden ayrıldı; şimdi 2,5 yaşındaki kızı Birce ile birlikte yaşıyor. Samsun'da gelinlik sektöründe 10 yıl çalışan Kurt, kızının doğumundan sonra işine geri dönemeyince hobi olarak başladığı pastacılığı mesleğe dönüştürdü. 2023'te Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde 9 ay yaş pasta ve 1 yıl da pastacılık eğitimi aldı. İlk etapta arkadaşlarına ve çevresine hobi amaçlı yaş pasta yapan Kurt, bir süre sonra pastacılığı mesleğe dönüştürerek evinden çalışmaya başladı.

'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BANA ULAŞABİLİYORLAR'

Pelin Kurt, "10 yıl boyunca gelinlik sektöründe çalıştım. Moda tasarım mezunuyum. Fakat kızımın doğumuyla birlikte işime geri dönemedim. O dönemde de boş durmak istemediğim için Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde yaş pasta eğitimine başladım. Bunun devamında pastacılık eğitimi de aldım. Çünkü hobim bir süre sonra mesleğime dönüşmeye başladı. Başta yakın çevreme yapıyordum pastaları ama daha sonra siparişler gelmeye başladı. Önce tanıdıklarım sipariş verdi ama şimdi artık tanımadığım insanlar da sosyal medya üzerinden bana ulaşabiliyorlar. Başta İlkadım Halk Eğitim Merkezi ve orada çok kıymetli hocam Ayşim Özbaş sayesinde temelleri atılan bu hobi aslında bir mesleğe dönüştü benim için. Şu an geçimimi bu meslek üzerinden evimden çalışarak, bir yandan da kızıma bakarak sağlayabiliyorum. Hobimi işime çevirebildiğim ve sevdiğim bir işi yapıp, bundan geçimimi sağlayıp, para kazanabildiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİ KADINLAR İÇİN FIRSAT

Kurt, "Özellikle küçük çocuğu olup da işine geri dönemeyen, çalışamayan, ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen ama evden çıkamayan kadınlar için gerçekten halk eğitim merkezleri, bu anlamda çok güzel eğitim veriyor. Sadece oradan aldığımız eğitimle biz bunu mesleğe dönüştürüp, para kazanabilecek bir noktaya gelebiliyoruz. Tabii ki bunun temelleri atılıyor. Sonrası çokça emek gerekiyor. Sevdiğimiz bir işi gerçekten çok emek vererek, çalışarak keyifli bir hale getirebiliyoruz. O zaman da bence başarı kaçınılmaz oluyor. Ben evde olan ve bir şeyler yapmak isteyen, evden para kazanmak isteyen, belki hayalleri olan nereden başlayacağını bilemeyen tüm kadınlar için halk eğitim merkezlerini çok öneriyorum. Ben de Samsun'da İlkadım Halk Eğitimi Merkezi'nden eğitimimi aldım. Öğretmenlerim, kurum gerçekten çok ilgililer. Çok güzel bir temel atabiliyorsunuz. Herkese tavsiye ederim" dedi.

HEDEF, DAHA BÜYÜK BİR MUTFAK

Ustalık belgesini aldıktan sonra kendi iş yerini açmayı hedeflediğini belirten Kurt, "2023 yılında sadece yaş pasta eğitimi alabildim. Çünkü küçük çocuğum vardı, çok fazla gidemiyordum. Ortalama 9 ay sürdü. Sonrasında devam etmek istedim. Pastacılık eğitimi aldım. Temel pasta yapımı eğitimi ortalama 1 yıla yakın bir süre sürüyor. Çok detaylı, çok fazla şey öğreniyoruz. Kuru pastalar, yaş pastalar, börekler, baklavalar, su börekleri, mantılar aslında bir pastanede satılabilecek aklınıza gelen her şey oluyor. Bunların hepsini öğrendiğinizde, ustalık belgesini aldığınız zaman kendinize iş yeri açabiliyorsunuz. Benim de hayalim bu. Umarım bir gün gerçekten bu mutfak bana yetmez ve daha büyük bir mutfağa, başka çalışan arkadaşlarımla birlikte ortaklaşa çok daha güzel büyük bir işler yapabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.