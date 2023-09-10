Orman Yangınında Yaralanan Kaplumbağa Kurtarıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangınında alevler arasında kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarıldı. Ayakları yanan kaplumbağaya su veren ekipler, daha sonra yetkililere teslim etti.

Alevler arasında yaşam savaşı: Yanan kaplumbağayı ekipler böyle kurtarmaya çalıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın neticesinde alevler arasında kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarıldı. Ayakları yanan kaplumbağaya su veren ekipler daha sonrasında yetkililere teslim etti.

Bağlar Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 6 arazöz, 40 personelle müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanın küle döndüğü bölgede bazı hayvanlar telef olurken bir kaplumbağa ise ekiplerin dikkati sayesinde telef olmaktan kurtarıldı. Ayakları ve kabuğu yanan kaplumbağaya su veren ekipler daha sonrasında yetkililere teslim etti. Hususa ilişki inceleme başlatılırken yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.