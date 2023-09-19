Orman yangınında hayatını kaybeden pilotun cenazesi Eskişehir'e getirildi
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınında hayatını kaybeden pilot Mehmet Akif Tutuk'un cenazesi, helikopterle Eskişehir'e getirildi. Cenaze, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
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İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınında görev yaptığı sırada Tahtalı Barajı'na düşen helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot Mehmet Akif Tutuk'un (29) cenazesi, Kemalpaşa Yangın Harekat Merkezi'nden helikopterle memleketi Eskişehir'e getirildi. Hasan Polatkan Havaalanına iniş yapan helikopterden alınan Tutuk'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi. Yakınlarının gözyaşlarıyla Tutuk'un cenazesi morga alındı. Pilot Mehmet Akif Tutuk, Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde yarın kılınacak öğle namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)