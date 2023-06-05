Odunpazarı Belediyesi Kreşlerinde Yıl Sonu Gösterileri ve Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Odunpazarı Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşlerinde yıl sonu gösterileri ve 6 yaş grubu için mezuniyet töreni düzenlendi. Çocukların heyecanına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da ortak oldu.

Odunpazarı Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşlerinde yıl sonu gösterileri ve 6 yaş grubu için mezuniyet töreni düzenlendi. Çocukların heyecanına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da ortak oldu.

Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler, iki gün sürdü. İlk gün Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Hacı Zeynep Eldem Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Osmangazi Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencilerinin; ikinci gün ise Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencilerinin yıl sonu etkinliği ve mezuniyet töreni yapıldı.

Çeşitli gösteriler eşliğinde yapılan etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda veli katıldı. Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin mezuniyet ve yıl sonu gösterisine, kreşin yapımında Odunpazarı Belediyesi'ne destek olan Nalan Kaya da katılarak, minikleri yalnız bırakmadı. Hacı Zeynep Eldem Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin yapımında belediyeye destek olan Eldem ailesi ise ikinci gün düzenlenen mezuniyet ve yıl sonu gösterisine katılarak, miniklerin heyecanına ortak oldu. Etkinlikte çeşitli dans ve drama gösterileri yapan, şarkılar söyleyen minikler izleyenlere keyif ve duygu dolu dakikalar yaşattı. Minikler, fuaye alanında ise yıl boyunca yaptıkları eserleri sergiledi.

Gösterilerin ardından sahneye çıkan Başkan Kurt, gösteriye katılan tüm çocukları tebrik etti. Odunpazarı Belediyesi'nin tam zamanlı kreşlerindeki çocukların 1 yıl boyunca aldıkları eğitim sonucunda gösterdikleri gelişmeye dikkat çeken Başkan Kurt, şöyle konuştu:

"1 yıl boyunca çocuklarımızın eğitimi sonucu hangi noktaya geldiklerini gördük. Bilimsel bir eğitim, iyi bir çalışma çok şey fark ettirdiğini, ortaya koydu. Bu bize sosyal belediyeciliğin halkın her türlü ihtiyacını gidermeye yönelik çalışma yapması gerektiğini gösteriyor. Çocuklarımız ve geleceğimiz için sosyal belediyecilik adına bu kreşleri çoğaltmaya devam edeceğiz. Okul öncesi eğitimin ve kreşin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Devletin bu konuda büyük adımlar atması gerekiyor. Keşke, kreş ve okul öncesi eğitim bütün Türkiye'ye yayılabilse. Biz Odunpazarı'nda her mahallede bir kreş olması için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Mezun olacak ve ilkokula başlayacak öğrencilerimize başarılar diliyorum. 1 yıl içindeki gelişmelerden bu çocukların çok büyük başarılara imza atacaklarını gördük. Eğitim bir toplumun en önemli işi. Biz çocuklarımızın bu süreci, 'milli eğitimle' birlikte çağdaş, demokratik ve laik bir eğitim ile tamamlamasını istiyoruz. Bu konuda da üstümüze düşen bütün görevleri yapmaya çalışıyoruz."

Başkan Kurt'un konuşmasının ardından mezuniyet törenine geçildi. Mezun olan miniklere diplomaları Kurt tarafından verildi. Çocuklar, diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini havaya fırlattı.