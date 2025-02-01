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Nefise Karatay, gençlik sırrını paylaştı

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Güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran 48 yaşındaki eski manken Nefise Karatay, genç görünümünün sırrını verdi. Makyajla uyumamaya özen gösterdiğini, yüz yogası ve spor yaptığını belirten Karatay, genç kalmanın sırrının yaşam tarzına dikkat etmek olduğunu söyledi.

Güzelliğiyle dikkat çeken eski manken Nefise Karatay, 48 yaşında genç görünüme sahip olmasının sırrını açıkladı.

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirdi.

Genç kızlara taş çıkaran görünümüyle merak uyandıran Karatay, önceki gün gittiği bir etkinlikte muhabirlere genç görünümü hakkında bilgi verdi.

"YÜZ YOGASI VE SPOR YAPIYORUM"

Makyajla uyumamaya dikkat ettiğini söyleyen Karatay, Muhabir Online'a yaptığı açıklamada "Dikkat ederim, makyajla uyumamaya çalışırım, kötü alışkanlıklarım yok, yüz yogası yapıyorum, spor yapıyorum. Bütün yaşam tarzı olarak dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Nefise Karatay, takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Nefise Karatay, gençlik sırrını paylaştı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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