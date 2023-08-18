Nazilli'de Deprem Farkındalık Programı Düzenlendi

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kent Konseyi, 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümü dolayısıyla 'deprem' ile ilgili farkındalık oluşturmak için program düzenledi. Program kapsamında afet gönüllüleri ve NAFAD ekipleri kurtarma araçları ve ekipmanlarını sergiledi. Ayrıca, İnşaat Mühendisleri Odası'nın hazırladığı 1999 depremi fotoğraf sergisi de yer aldı. Konferanslar da düzenlenen programda, depremlere karşı önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kent Konseyi, 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümü dolayısıyla 'deprem' ile ilgili farkındalık oluşturmak için program düzenledi.

Belediye Meydanı'nda Nazilli'de faaliyet gösteren afet gönüllüleri ve NAFAD ekipleri kurtarma araçları ve ekipmanlarını sergiledi. Ekiplere İnşaat Mühendisleri Odası'nın hazırladığı 1999 depremi fotoğraf sergisi de eşlik etti.

Belediye Meydanı'ndaki programın ardından Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve Prof. Dr. Selman Sağlam tarafından konferans verildi.

Muhtemel depremler için tüm Türkiye'de ciddi bir ön hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Ülkemizde yaşanan depremlerde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı diliyorum. Elbette deprem doğanın bir gerçeği. Ancak bu gerçek bizim tedbir almamızı gerektiren hususlardan bir tanesi. Binalarımızın yapılmasında, şehir planlarımızın oluşmasından ulaşıma kadar tamamen dikkatli olmamız gereken bir konu" sözlerini kaydetti.

Nazilli'de mikro ölçekleme planlama çalışması yapılması için hazırlıkların yapıldığını ifade eden Başkan Özcan; "Bu noktada Nazilli Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. İlk aşamadaki çalışmalar tamamlandı. Diğer öncelikli çalışmamız depremle ilgili haberlerin alınmasıydı. Deprem belirleme istasyonlarının oluşturulması için çalışmalarımızı yaptık. 4 istasyonumuz şuanda mevcut. Bölgenin ölçümlemelerini yapıyorlar. Bugün Adana'da meydana gelen depremin uyarısını önceden yapılmıştı. İnşallah böylesine depremi hiç yaşamayız. 6 Şubat depremi işin vehametinin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. 104 milyarlık bir zarar oluştuğu gibi on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Birçok kişinin hayatı sonlandığı gibi birçok kişi de aciz duruma düştü. Çok zor günler yaşıyoruz. Bir deprem olduğunda da profesyonel şekilde müdahale edebilecek ekiplerimizin oluşması gerekiyor. Biz NAFAD'ı oluşturduğumuz gibi şehrimizde tüm vatandaşlarımızın da yanında olduğumuzu gösterdik. Burada ortaklaşa bir proje gerçekleştirdik. Hangi birimlerle hangi teknik ekipmanın kullanılabileceğini burada göstermek istedik. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN