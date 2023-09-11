Muğla'da çöplük yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.
Muğla'nın Ula ilçesi Gökçe Mahallesi sahili kesiminde bulunan çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Gökova Körfezine kıyısı bulunan Gökçe Mahallesinde sazlık ve çöplerin bulunduğu alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilme i üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen çöplük ve sazlık yangını sonrası yanan sahada soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam