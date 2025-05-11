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Mersin'de Yaz Sıcağında Serinletici Gelenek: Karsambaç
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Silifke ilçesinde Toros Dağları'ndan getirilen kar, pekmezli veya meyve şuruplu karsambaç olarak satılıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu geleneksel lezzet, yaz sıcağında serinlemek isteyenler için ideal bir alternatif sunuyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde sıcak havanın kendisini hissettirmesi ile Toros Dağları'nın eteğinden çıkarılarak getirilen kar, pekmezli veya meyve şuruplu 'karsambaç' olarak serinlik sunuyor.

Silifke'de, Toros Dağları eteklerinde bulunan Bulgar Bozoğlan Yaylası'ndan kar getiren Muzaffer Beslenti, kamyonetinin arkasında depolayarak pazarda satışa sunuyor. Poşetle satılan karlar 20 TL'den alıcı bulurken, pekmezli veya meyve şuruplu karsambaç olarak hazırlanan bardaklar ise yaklaşık 25 TL'den satılıyor. 20 yıldır bu işi yaptığını belirten Beslenti, "Bu geleneksel serinlik, yaz sıcağında doğal ve lezzetli bir alternatif arayanlar için birebir" dedi.

Yerli halkın yanı sıra, tatil bölgelerine gelen yabancı turistler de bu lezzeti tatmak için pazarlara ilgi gösteriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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