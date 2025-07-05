Meriç Nehri'nden Nadir Som Balığı Çıktı

Meriç Nehri'nden Nadir Som Balığı Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala’da Aydın Ediz, 1.20 metre boyunda ve 20 kilo ağırlığında nadir bulunan som balığı yakaladı. Ediz, bu türden ilk kez balık avladığını söyledi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Meriç Nehri'nde avlanan Aydın Ediz'in (48), nadir görülen yaklaşık 1 metre 20 santim boyunda 20 kilo ağırlığında som balığı yakaladı.

İpsala'da tekneyle nehre açılan Kapucu Mahallesi Muhtarı Aydın Ediz'in ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Ediz, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Ediz, yaklaşık 1 metre 20 santim boyunda ve 20 kilo ağırlığaki balığın, nadir görülen som balığı olduğunu fark etti. Ediz, ilk kez bu tür bir balık yakaladığını belirterek, bereketli bir av geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Hakan Altun'un konser geliri ağızları açık bıraktı

Sadece 48 kez sahneye çıktı, konser başına servet kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.