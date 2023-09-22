Mardin'de Kamyonetten İnen Genç, Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde dün Serdar Abdulsametoğlu'nun (20) kamyonetten inip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu öldüğü kaza, güvenlik kamerasın yansıdı.

Kaza, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi İpek Yolu'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kamyonetten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Serdar Abdulsametoğlu'na (20), çarptı. Sürücü kaçarken, Abdulsametoğlu ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdar Abdulsametoğlu, kurtarılamadı. Abdulsametoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, polis olaydan sonra kaçan sürücüyü yakalayarak, gözaltına aldı.

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. (DHA)