Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

 Ankara'da Ahmet Türk hareketliliği! Açıklamalar art arda geldi

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

CHP'li vekilin sözleri sonrası Bakan Güler salonu terk etti

Madenci düğümü: Açlık grevi ertelendi, gözler bakanlıkta

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırhan Termik Santrali'nde madencilerin özelleştirmeye karşı başlattıkları eylem devam ederken; sendika temsilcileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine tepki göstererek kendilerini madene kapatan 500 madencinin eylemleri devam ediyor. Madencilerin ardından santral işçilerinin eyleme katılmalarıyla birlikte kamuoyunun ilgisini arttıran eylemde, dün kritik bir gün yaşandı.

TEMSİLCİLER BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Daha önce 'Pazartesi bakanlıkla görüşülecek, sonuç alınamazsa salı günü açlık grevine başlanacak' diyen sendika temsilcileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İki saat süren görüşmeye ilişkin Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'a konuşan Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, bakana sorunu olduğu gibi anlattıklarını söyledi. Akçul, "Özelleştirmenin sakıncalarını, bölgeye bir faydasının olmadığını, bu işyerlerinin kazançlı işyerleri olduğunu, kafamızda bu ihalenin 'adrese teslim ihale' olacağı yönünde algı bulunduğunu aktardık. 'Bölgenin çıkarı mı, bir kişinin çıkarı mı' dedik. Bakan bey konuyu Bakanlar Kurulu'nda gündeme getireceğini ifade etti. Özelleştirme İdaresi ve Maliye Bakanlığı'yla da görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ile de görüşecek. Talepleri iletecek. Ondan sonra bize bir dönüş yapacak" dedi.

AÇLIK GREVİ ERTELENEBİLİR

Akçul, "Açlık grevini bir iki gün erteleyebiliriz. Bakandan dönüş bekliyoruz. Yarın bir dönüş olur diye düşünüyoruz" diye konuştu. Özelleştirmeye kesin olarak karşı olduklarını vurgulayan Akçul, "Biz kökten bu özelleştirmeden vazgeçilmesini istiyoruz" dedi.

Madenci düğümü: Açlık grevi ertelendi, gözler bakanlıkta
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
img

Hastanelerde yeni dönem başlıyor
img

Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

Belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.