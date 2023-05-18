Liseli şefler Türk mutfağı lezzetleri için hünerlerini sergiledi

Lise öğrencileri mutfağa girdi, en iyi yemeği yapabilmek için ter döktü

KASTAMONU - Kastamonu'da, yöresel lezzetler ve Türk mutfağına yönelik farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen yemek yarışmasında, finale yükselerek birinci olmak isteyen lise öğrencileri en güzel yemekleri yapabilmek için mücadele verdi.

Kastamonu'da düzenlenen yemek yarışmasında lise öğrencileri en lezzetli yöresel ve Türk mutfağındaki yemekleri yapabilmek için yarışıyor. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Belediyesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı başta olmak üzere çok sayıda kurum ve odanın destekleri ile gerçekleştirilen yarışma yarı final heyecanı ile devam etti. Eleme turlarında yaptıkları yemeklerle yarı finale yükselen 7 takım, finale yükselebilmek için mücadele verdi. Öğrenciler hünerlerini sergileyerek yaptıkları yemekleri jüri üyelerine sundu. Jüri üyeleri, yemeklerden tadarak öğrenciler notlar verdi. Ayrıca jüri üyeleri, genç yaştaki liseli şeflere de tavsiyelerde bulundu.

"Kendi becerileriyle Türk mutfağının yemeklerini tanıtacaklar"

Öğrencilerin heyecanlı olduğunu belirten Doç. Dr. Alev Sökmen, "Liseli öğrencilerimiz, yemek yarışmasında mücadele vermeye devam ediyor. Bugün, 7 farklı lise olarak yarıştı. Farklı okullardan her günün birincileri geldi. Aslında çoğunun mutfak deneyimi yok. Kendi becerileriyle Türk mutfağının yemeklerini tanıtacaklar. 1. oldukları yemekleri yeniden sunacaklar. Çocuklar heyecanlı, hepsi birincilik için yarışıyor. Onların burada olmalarından çok mutluyuz. İnşallah bugün finale kalacakları belirleyeceğiz" dedi.

"Kalan son 4 grup şampiyonluk için mücadele edecekler"

Finale 4 takımla devam edileceğini söyleyen Prof. Dr. Alptekin Sökmen "Şu anda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü uygulama mutfağındayız. 7 okulumuz yarışıyor ama bu 7 grubumuzda takım 1'incileri. 3 haftadır bu yarışmayı devam ettiriyoruz. Kastamonu'daki tüm liselere ulaştık. 7 grup birincimiz bugün yarı final için buradalar. İnşallah önümüzdeki hafta da tam da Türk mutfağı haftasına denk gelecek şekilde final organizasyonumuzu yapacağız. Kalan son 4 grup şampiyonluk için mücadele edecekler" diye konuştu.

"Bu meslek üzerinden eğitim görsek bile yine de zor oluyor"

Yarışma esnasında çok heyecanlandıklarını belirten lise öğrencisi Funda Kurtoğlu, "Bizim için bayağı zor oldu. Bu meslek üzerinden eğitim görsek bile yine de zor oluyor. Stres, heyecanımızın önüne geçti. Elimiz, ayağımız titriyor. Menüde, siyez çorbamız, köfteli patates paçamız ve helvamız vardı. Şu an ana yemekte tedirgin oldum ama olması gerektiği gibi yaptığımızı düşünüyorum. Kazanmayı tabii ki de istiyoruz, temennimiz de o yönde. İnşallah kazanırız" şeklinde konuştu.