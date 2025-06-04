Kurbanlık alımında kredi kartı kullanmak caiz mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, kurban ibadetlerini yerine getirirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri de kredi kartı veya banka kartıyla kurbanlık alımının dinen uygun olup olmadığıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda merak edilenleri yanıtladı.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, kredi kartı kullanılarak kurbanlık satın almanın dinen caiz olduğu belirtildi. Ancak bu işlemde dikkat edilmesi gereken önemli bir hususa da vurgu yapıldı. Kredi kartı borcunun son ödeme tarihinde eksiksiz bir şekilde ödenmemesi durumunda, bankalar tarafından gecikme faizi uygulanacağına dikkat çekilerek, bu durumun ibadetin manevi değerine gölge düşürebileceği ifade edildi.

Açıklamada, faizli borçlanmanın dinen sakıncalı olduğu ve kurban ibadetinin ruhuna zarar verebileceği belirtildi. Bu nedenle vatandaşların, faizle borçlanma riskini doğuracak ödeme yöntemlerinden kaçınmaları gerektiği hatırlatıldı.

Diyanet, kurban ibadetinin hem maddi hem de manevi yönü bulunduğuna dikkat çekerek, ibadetin ruhuna uygun şekilde yerine getirilmesi için ödeme koşullarında da hassas olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara, imkânları ölçüsünde peşin ödeme yapmaları ya da borçlanmaları durumunda vadesinde ödeme yapabileceklerinden emin olmadan bu yönteme başvurmamaları tavsiye edildi.