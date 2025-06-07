Kurban Bayramı'nda İstanbul Sahilleri Renklendi

Kurban Bayramı'nda İstanbul Sahilleri Renklendi
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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da güneşli havanın tadını çıkarmak için sahillere akın eden vatandaşlar, denize girip güneşlendi. Boğaz çevresindeki kalabalık renkli görüntüler oluşturdu.

KURBAN Bayramı'nın ikinci günüde İstanbul'da kalanlar, güneşli havayı fırsat bilip sahillere akın etti. Bazı kişiler kayalıklarda güneşlenirken bazıları serinlemek için denize girdi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da kalanlar güneşli havanın tadını sahillerde çıkardı. Günün erken saatlerinden itibaren sahillere akın edenler boğazda denize girerek serinledi. Bazı kişiler deniz kenarında güneşlenmeyi tercih ederken bazıları boğazın serin sularına atlayarak kulaç attı. Kimileri ise serinlemek yerine oltalarını denize atarak balık tutmayı tercih etti. Boğaz çevresinde oluşan kalabalık, sahil şeridinde renkli görüntüler oluşturdu.

Boğaz'da denize girmeye gelen Doğan Eren, "Buralar çok güzel, deniz harika. Herkese tavsiye ederim. Biz de bayramımızı burada geçiriyoruz. Herkesi bekleriz. Her sene buradayız. Yazın hep buradayız. Kaçırmıyoruz. Çünkü buranın denizi çok güzel. Gördüğünüz gibi yüzüyoruz, eğleniyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Bazen kalabalık oluyor. Hafta ortaları veya hafta sonları belli olmuyor" dedi.

'DENİZİN GÜZELLİĞİYLE VAKİT GEÇİRMEK İÇİN BALIK TUTMAYA GELDİM'

Balık tutmaya gelen vatandaş Gökhan Karataş ise, "Bugün bayramın ikinci günü dolayısıyla evimizden çıktık. Malum çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili zaten. Günün sıcaklığı ve denizin güzelliğiyle biraz vakit geçirmek için balık tutmaya geldim. İstanbul'a ilk taşındığım zaman, küçüktüm ve ilk denizime burada girmiştim. Gaziosmanpaşa'da oturuyorum normalde. Evimiz de yakın. Hem karayolu ulaşımıyla ya da toplu taşımalarla çok rahatlıkla gelinebiliyor. Memnunuz, güzeliz. Aslında bayram zamanı birazcık boşaldı. Biliyorsunuz İstanbul'a insanlar memleketlerine gittiler. Bir de Kurban Bayramı. Bu arada bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Hayırlı olsun inşallah. İstanbul boşaldığı için birazcık daha hafif geçiyor. Şu an biraz trafik yok. İyi yani şu an için İstanbul çok güzel" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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