Köroğlu Arama Kurtarma Derneği Deprem Tatbikatı Yaptı
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Düzce ve Bolu'yu derinden etkileyen 12 Kasım 1999'da meydana gelen deprem felaketinin yıldönümünde Köroğlu Arama Kurtarma Derneği üyeleri gerçeği aratmayacak deprem tatbikatı yaptı.
Düzce ve Bolu'yu derinden etkileyen 12 Kasım 1999'da meydana gelen deprem felaketinin yıldönümünde Köroğlu Arama Kurtarma Derneği üyeleri gerçeği aratmayacak deprem tatbikatı yaptı.
12 Kasım 1999'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde Köroğlu Arama Kurtarma Derneği üyeleri deprem tatbikatı yaptı. Bahçelievler Mahallesindeki yıkım kararı bulunan binaya gelen arama kurtarma ekibi, enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Senaryo gereği ekipler, depremde ağır hasar gören binada yaralanan vatandaşları kurtarıp, sedyeyi halata bağladı. Yaralı vatandaş halata bağlanan sedye yardımıyla aşağıya indirildi. Tatbikat başarıyla tamamlandı. - BOLU