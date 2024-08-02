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Türkiye'de bir ilk! Bu köy dezavantajlı gruplar için yapıldı

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırköy Mesire Alanı'nın Kırşehir'deki sosyal yaşama getirdiği canlılığı ve dezavantajlı gruplara sağladığı faydaları anlattı. Alan, doğal güzellikleri korurken, geniş sosyal etkinliklere ev sahipliği yaparak halkın sosyal hayata katılımını artırıyor. Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha fazla yer almasını sağlarken, engelli erişimine uygun tasarımı ve geniş yürüyüş yollarıyla herkese hitap ediyor.

Haberler.com ekibi olarak Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte Kırköy Mesire ve Piknik Alanı'nı gezdik. Başkan, Kırköy'ün sunduğu olanakları ve bu alanın Kırşehir halkı için taşıdığı önemi detaylarıyla aktardı. Kırköy Mesire Alanı, geniş yeşil alanları ve çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. Bölgenin doğal güzelliklerini korurken, Kırşehir Belediyesi'nin doğaya saygılı ve topluma yönelik hizmet anlayışını yansıtıyor. Belediye Başkanı, Kırköy Mesire Alanı'nın sadece dinlenme ve eğlence amaçlı bir mekan olmadığını, aynı zamanda dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımını destekleyen önemli bir sosyal proje olduğunu vurguladı.

Kırköy Mesire Alanı, Kırşehir'in Sosyal Yaşamına Katkı Sağlıyor

Bu proje, Kırşehir'deki dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha fazla yer almasına olanak tanıyor. Alan, engelli erişimine uygun şekilde tasarlanmış, geniş yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla herkese hitap eden bir sosyal ortam sunuyor. Kırköy Mesire Alanı, Kırşehir'in sosyal dokusunu güçlendirmenin yanı sıra, çevre bilincinin artmasına ve yeşil alanların korunmasına da katkı sağlıyor.

Kırköy Mesire Alanı, Kırşehir'in Sosyal Yaşamına Katkı Sağlıyor

Belediye Başkanı, bu tür projelerin Kırşehir'in gelişimi için hayati önem taşıdığını ve belediyenin çevresel sürdürülebilirlik ile sosyal içerme hedeflerine ulaşmada bu tür alanların büyük rol oynadığını belirtti. Kırköy, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için cazip bir sosyal merkez olarak Kırşehir'de önemli bir yere sahip olmayı sürdürüyor.

Kırköy Mesire Alanı, Kırşehir'in Sosyal Yaşamına Katkı Sağlıyor

Bu yıl Ekim ayında, Ampute Milli Takımı da Kırköy Mesire Alanı'nda 10 günlük bir kamp yapacak. Milli takım sporcuları, bu süre zarfında alan içerisindeki bungalov evlerde konaklayacaklar. Bu kamp, sporcuların doğa ile iç içe bir ortamda antrenman yapmalarına olanak tanırken, Kırköy'ün spor ve sağlıklı yaşam odaklı kullanımını da ön plana çıkaracak. Ampute Milli Takımı'nın burada kamp yapması, Kırşehir'in spor turizmi açısından da önemini artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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