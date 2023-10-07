Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında yangın çıktı

Kırklareli'nin Üsküp beldesindeki ağaç işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çevre ilçelerden de yangına müdahale için itfaiye istasyonlarından destek istendi. Fabrikanın içerisinde yanan ağaçlar ve odunlar itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırırken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fabrikadaki yangına müdahale sürüyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışması sürüyor.

Kırklareli'nin Üsküp Beldesindeki ağaç işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çevre ilçelerden de yangına müdahale için itfaiye istasyonlarından destek istendi.

Fabrikanın içerisinde yanan ağaçlar ve odunlar itfaiye ekiplerinin işinin zorlaştırıyor. Ekipler yangını söndürmek için büyük uğraş vermeye devam ediyor.