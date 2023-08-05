Keşan Belediyesi Ağustos ve Eylül'de birçok etkinlik düzenleyecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ağustos ve Eylül'de ilçede birçok etkinlik düzenleyeceklerini bildirdi. Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle Ağustos ve Eylül'ün festival havasında geçeceğini belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ağustos ve Eylül'de ilçede birçok etkinlik düzenleyeceklerini bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilecek kültür, sanat ve spor etkinlileriyle Ağustos ve Eylül'ün festival havasında geçeceğini belirtti.

Program kapsamında açık sinema günleri, Aytaç Cinci Anma Dostluk Turnuvası, Açık Deniz Yüzme Yarışı, DOÇEK Saros Dağ Bisikleti Festivali, 2. Saros Yarı Maratonu ve Motofest etkinlikleri düzenleneceğini aktaran Helvacıoğlu, "Şehrimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ederken, vatandaşlarımızı sporu, kültürü ve sanatı doya doya yaşayacakları etkinliklerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı keyifli vakit geçirecekleri birbirinden güzel etkinliklerimizde bir arada olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İba, fotoğraf stüdyosu açılışına katıldı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, genç girişimci Umut Çentik'in fotoğraf stüdyosunun açılışına katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki fotoğraf stüdyosunun açılışında Çentik'e iş yaşamında başarı diledi.

İba, burada yaptığı konuşmada, Çentik'in fotoğrafçılığı uzun süredir başarıyla yürüttüğünü belirtti.

Genç girişimcilerin Türkiye Yüzyılı için önemli olduğunu aktaran İba, "Genç girişimcilere destek vermek ve onların yanında olmak çok önemli. Umut'a ve ailesine Edirne'ye yeni bir işletme kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. İşletmemiz Edirne'mize hayırlı olur inşallah. İşletme sahibine ölümsüz anılar üretme ve güzel bir kariyer elde etme yolunda başarı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından İba ve davetliler işletmeyi gezdi.