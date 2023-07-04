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Kayseri'de Otomobil Kanala Düştü, Sürücü Yaralandı

Kayseri'de Otomobil Kanala Düştü, Sürücü Yaralandı

Yaşam Haberleri

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kanala düşmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

E.A. idaresindeki 38 ER 837 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, S.M. yönetimindeki 38 AHD 470 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 38 ER 837 plakalı otomobil, yol kenarındaki kanala düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.A, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Yaşam

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kayseri Yaşam Haberler

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