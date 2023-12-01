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Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

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Kastamonu'da özel bireylerin sosyalleşmesini sağlayacak Engelsiz Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Merkezde, özel eğitim gerektiren bireylerin ilgi ve beceri alanlarına göre kurslar düzenlenerek bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri sağlanacak.

Kastamonu'da özel bireylerin sosyalleşmesini sağlayacak Engelsiz Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Kastamonu Belediyesince projelendirilen, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek sağlamasıyla tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde resim, spor, müzik, el sanatları gibi çeşitli atölyeler bulunuyor.

Merkezde, özel eğitim gerektiren bireylerin ilgi ve beceri alanlarına göre kurslar düzenlenerek bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri sağlanacak.

Vali Meftun Dallı, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, herkesin bir engelli adayı olduğunu söyledi.

Erişilebilirlik konusunda katedilen yolun takdir edildiğini ama gidilecek daha çok yol bulunduğunu vurgulayan Dallı, hizmet binalarının bir an önce engellilerin de rahatlıkla kullanabileceği hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete açmaktan dolayı sevinçli olduklarını dile getirerek, "Ailelerin yüzündeki sevinci, çocukların gülen yüzünü görmek her şeyin çok ötesinde ve her şeyden çok daha anlamlı. Birçok projeyi hayata geçirdik. Maddi olarak bu proje belki de en düşük projelerden biriydi fakat manevi olarak çok haz aldığım proje bu oldu." diye konuştu.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, engelli bireylerin sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanabilmesi açısından merkezin çok gerekli olduğunu kaydetti.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, kentteki özel bireyleri Çankırı'nın Çerkeş ilçesine götürmekten yorulduklarını, hizmete alınan merkez ile buna gerek kalmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından dua edilip kurdele kesildi, ardından katılımcılar tarafından merkez gezildi.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile özel bireyler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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