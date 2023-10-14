Kars'ta su samuru görüntülendi

Kars'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Su samurunun yiyecek araması ve dolaşması görüntülere yansıdı.

Kars'ta su samuru böyle görüntülendi

KARS - Kars'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi. Kars Çayı'nda yüzen su samuru bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru cep telefonuyla anbe an kaydedildi. Dereiçi Mevki'de bulunan HES Santralı önünde su içinde samuru gören vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bülent Durak isim vatandaş tarafından çekilen görüntüde; su samurunun su içerisinde yiyecek araması, taşların üzerine çıkarak sağa sola bakması ve dolaşması yer alıyor.

Bir süre yiyecek arayan su samuru, daha sonra gözlerden kayboldu. Genel çift olarak dolaşan su samurunun yalnız olarak yiyecek araması ise dikkat çekti.