Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü'nde Yusufçuk Böcekleri Doğayı Renklendiriyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Asboğa Gölü'nde son günlerde daha çok görülmeye başlanan yusufçuk böcekleri, doğayı renklendiriyor. Göl çevresindeki bitkiler üzerinde görüntülenen kırmızı, kahverengi, mavi ve mor renkli yusufçuklar, fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü'nde son günlerde daha çok görülmeye başlanan Yusufçuk böcekleri doğayı renklendirdi, fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekti.

İlçe merkezinden 11 kilometre uzaklıkta ve 2007 rakımda bulunan 13 bin 800 metrekarelik alana sahip Asboğa Gölü, ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Her yıl bu mevsimde doğada daha çok görülmeye başlanan rengarenk Yusufçuk böcekleri, sulak alandaki bitkiler üzerinde görüntülendi.

Kırmızı, kahverengi, mavi ve mor renkleriyle doğayı süsleyen Yusufçuklar, genellikle göl kıyısında ortaya çıkıyor.

Göl çevresini gezen Mustafa Özügüç, AA muhabirine, gölün birçok kuş türüne de ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Buradaki en güzel misafirler, Yusufçuklar. Burası rengarenk görülmeye değer bir yer." dedi.