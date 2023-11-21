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Karabük'te Yaban Hayvanlarına Yemleme Çalışması

21 Kasım 2023 22:38 , Son Güncelleme: 22:40 Yaşam Haberleri Abone Ol

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti. Ekipler, Ovacık Devlet Avlağı, Kışla Devlet Avlağı ve Eskipazar Genel Avlağı'nda araziye buğday bıraktı. Ekiplerin il genelinde doğaya yem bırakma çalışmaları sürüyor.