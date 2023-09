Kağıthane'de Sağanak Yağış Sonrası Binalar Su Altında

KAĞITHANE'de, sağanak yağış sonrası bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Bir binanın giriş katında mahsur kalan anne ile çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşlar evlerine dolan yağmur suyunu kendi imkanlarıyla tahliye etti.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ev ve iş yerini su baskını yaşandı. Kağıthane Gürsel Mahallesi Güfte Sokak'taki bir binanın giriş katını basan yağmur suyu nedeniyle anne ile 2 yaşındaki çocuğu mahsur kaldı. Komşuların haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce çocuğu ardından annesini kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edilen anne ile çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aynı sokaktaki bir başka binanın giriş katındaki dairede de su baskını yaşandı. Dairenin tavan ve duvarından sızan su, içerisini göle çevirdi. Yaşanan su baskını sırasında, kafesindeki bir kanarya öldü.

Evlerini su basan vatandaşlar, yağmur suyunu kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Mahalle sakinlerinden Ümit Polat, evini su basan dedesine yardıma geldiğini belirterek 'Dedemin evini su bastığını öğrendim. Onlar da bizden bir sokak yukarda oturdukları için hemen geldik. Bizden 15-20 dakika sonra belediyenin zabıtaları da buraya geldi. Sizin de görebileceğiniz gibi 2 tarafta da su basmış durumda. Tabii, durum şu an çok kötü. Biz de sigortaları kapattık direkt, elektrikte ve sağlıkta bir sıkıntı olmasın diye. Şu anda durum çok kötü. Belediyenin bir desteğini bekliyoruz. Büyükşehir belediyesini aradım, onlar da gelecekler. Bu Gürsel Mahallesi tarafı Kağıthane Belediyesi'nde olduğu için, direkt Kağıthane Belediyesi'nden de destek bekliyoruz. İçeride görebileceğiniz üzere birinci numara ve ikinci dairede tamamen tüm mobilyalar, altyapı, parkeler, televizyonlarda, elektriklerde yüzde 90 bir sıkıntı olacaktır. Şu an her şeyde bir sorun var. Rahat 50 binin üzerinde bir maddi zarar var. Bunun dışında manevi zarar da tabii ki olacaktır. Şu an sıkıntılı çok kötü durum, bu bölgede aşırı bir şekilde plansız kentleşmeden dolayı 2 tarafı da su basmış" diye konuştu.