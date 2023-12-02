Kağıthane Belediyesi Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'ni Açtı

Kağıthane Belediyesi, özel çocukların hayatını kolaylaştırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'ni açtı. Merkez Mahallesi'nde yer alan binanın içerisinde özel çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak spor, müzik, mutfak ve resim atölyeleri yer alıyor. Drama ve el sanatları sınıflarında yapılan etkinliklerle haftanın 5 günü 18 yaşından büyük özel çocuklar hem eğleniyor hem de sosyal ve sanatsal becerilerini geliştiriyor.

Kağıthane Belediyesi, ilçede ikamet eden özel çocukların ve ailelerin yaşamını kolaylaştırmak, eğitim ve sosyal hayatlarına katkı sunmak amacıyla Engelliler Gündüz Hizmet Merkezini vatandaşların hizmetine açtı. Dün gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, İstanbul Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 'Dün genel merkezimizde il başkanları toplantımız vardı ve orada da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle sayın Cumhurbaşkanımızla, bir grup engelli kardeşimizi bir araya getirdik. Engelli sanatçılarımız, özel sporcularımız, Avrupa şampiyonu olan kardeşlerimizi bir araya getirdik ve bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta boyunca katılacağımız toplantılarda bütün engelli kardeşlerimize ve ailelerine 'benim en kalbi selamlarımı iletin' dedi. Bugün, özellikle engelli ailelerimizin sahada bizden en fazla talep ettiği bir gündüzlü bakım merkezinin açılışı için bir aradayız. Bakanlığım döneminde bütün Türkiye'de bu tür bakım merkezlerinin açılışını seri bir şekilde başlatmıştım. Çünkü sahada gördüğümüzde engelli ailelerin en büyük ihtiyacı 'gündüz evlatlarımızı bırakacak, onların arkadaşlarıyla eğitim alıp hoşça vakit geçireceği mekanlara ihtiyaç duyuyoruz' sözleriydi. Bugün AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden bir tanesini hizmete açmanın memnuniyetini, gururunu ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Ben bir kez daha başta Mevlüt başkanımıza ve bütün ekibine, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum? dedi.

'İNŞALLAH 30 BÜYÜKŞEHRİMİZİ YENİDEN HİZMETLE BULUŞTURACAĞIZ'

Kaya, 'AK Parti daima öncü çalışmalara ve eser siyasetine imza atan bir siyasi hareket oldu. 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren iktidara geldiğimiz günden bu yana sosyal devlet anlayışını bütün icraatlarının ana merkezine oturttuk. Biliyorsunuz önümüzde yerel seçimler var. 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde başlattık. Sayın cumhurbaşkanımız, grup toplantımızda, dün de il başkanları toplantımız da 'Yeniden İstanbul' dedi. Biz de Allah'ın izniyle yeniden İstanbul sloganıyla başta İstanbul olmak üzere Ankara'yı, İzmir'i ve inşallah 30 büyükşehrimizi AK Partiyle, yeniden hizmetle buluşturacağız. Buna inanıyoruz, bu konuda kararlıyız? diye konuştu.

ÖZTEKİN: HERKESİN ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE YARARLANDIĞI BİR MERKEZ OLACAK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise ?3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hemen öncesi 1 Aralık'ta Kağıthane Belediyesi olarak Engelliler Gündüz Hizmeti'nin açılışını gerçekleştirdik. Açılışımız hayırlı olsun diyorum, çok özel bir açılış oldu. Çünkü burada özellikle annelerimizin, evlatlarını bırakabileceği, çocukların burada atölye çalışmalarına katılabileceği çok özel ortam hazırlamış olduk. Burada resim atölyesi, müzik atölyesi, mutfak ve el becerileri atölyesi var. Çocuklar burada çok güzel ve keyifli vakit geçiriyorlar, ailelerimiz de çok mutlu oluyor. Şimdi çocuklarımızın gerçekleştireceği tiyatroyu izleyeceğiz. Merkezimizin yapımı 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Çok özel bir proje olmuş oldu. Kağıthane'de olup da 18 yaşını geçmiş engelli kardeşlerimizin vaktini burada değerlendirdiği, herkesin de ücretsiz bir şekilde yararlandığı bir merkez. Buradaki her türlü atölye çalışmalarımızdan haftanın 5 günü yararlanabiliyorlar. Özel evlatlarımıza böyle güzel hatıralar bıraktığımız için de çok mutluyuz ve gururluyuz. Ailelerimize ve engelli evlatlarımıza hayırlı olsun? dedi.

Açılış, kurdele kesimiyle son buldu. Daha sonra engelli çocuklar tarafından şiir dinletisi, dans ve tiyatro gösterimi yapıldı.