İznik'te beton mikserleri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, 2 beton mikseri çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İznik- Yenişehir kara yolu Derbent Mahallesi mevkinde meydana geldi. Yenişehir'den İznik istikametine seyir halinde olan Ersoy Öztepe idaresindeki 16 NLY 23 plakalı beton mikseri, aynı istikamette önünde seyir halinde olan Mehmet Zeki Çölbay'ın kullandığı 16 NRE 81 plakalı beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü Ersoy Öztepe, araçta sıkıştı.

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öztepe'nin cenazesi ön otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan diğer sürücü Mehmet Zeki Çölbay da ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.