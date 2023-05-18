İzmir Polisi Engelliler Haftası'nda Özel İhtiyaçlı Gençlerin Yanında Oldu

İzmir polisi, Engelliler Haftası çerçevesinde özel ihtiyaçlı gençlerin yanında oldu. Karabağlar ilçesinde bir okulda özel öğrencileri ziyaret eden polis ekipleri, Bayraklı ilçesinde de temsili askerlik görevini yerine getirecek gençlere asker uğurlama töreni düzenledi.

İzmir polisi, Engelliler Haftası çerçevesinde özel ihtiyaçlı gençlerin yanında oldu. Karabağlar ilçesinde bir okulda özel öğrencileri ziyaret eden polis ekipleri, Bayraklı ilçesinde de temsili askerlik görevini yerine getirecek gençlere asker uğurlama töreni düzenledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Engelliler Haftası çerçevesinde özel gençlerin yanında olarak bir çok faaliyet yürüttü. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir özel okulda öğrencilerin gösterilerine katılım sağladı. Okulda öğrencilerle birlikte müzik etkinliklerine katılan polisler daha sonra ekip otolarına bindirdikleri özel öğrencilere kendi keplerini giydirerek poz verdi. Özel öğrenciler polis ağabey ve ablalarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, ilçede bulunan bir özel eğitim kurumunda gerçekleştirilen faaliyete katıldı. Polisler, temsili askerlik görevini yerine getirecek olan özel öğrencileri, düzenlenen asker uğurlama töreninde yalnız bırakmadı. Öğrenciler davul zurna eşliğinde Türk bayraklarıyla halay çekerken, polisler de ekip araçlarıyla ve anonslarıyla onlara moral verdi. - İZMİR