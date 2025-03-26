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İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

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Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının açıldığını duyurdu.

Yenikapı- Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatılmıştı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada istasyonların yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır."

Dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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