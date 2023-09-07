İstanbul'da Sel Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da meydana gelen sağanak sonucu oluşan selde zarar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları gün boyu sürdü. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Ekipler, temizlik çalışmalarında esnafa destek verdi.

İstanbul'da önceki akşam sağanak nedeniyle meydana gelen selde zarar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları gün boyu sürdü.

Kentte etkili olan yağışın ardından Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşanan su baskınlarında birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

Büyük hasar alan noktalardan İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi'nde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Ekiplerle çalışmalara katılan esnaf, çamur içinde kalan mobilyaları dükkanların önüne çıkarırken, bazıları da kamyonlara yükleyerek buradan taşıyor.

Bir kısım esnaf da kendi imkanlarıyla dükkanlarında temizlik yapıyor.

Belediye ekipleri, selin meydana geldiği blokta mazgalları temizliyor. Ekipler, esnafa temizlik çalışmalarında da destek veriyor.

Gün boyu devam eden çalışmalarda, selle birlikte bir mobilya dükkanına giren otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

Ekipler, çamurlarla dolu dükkanları su tankerleriyle yıkadı.

Kullanılamaz hale gelen on binlerce lira değerindeki mobilya parçaları da kepçelerle hafriyat kamyonlarına yüklenerek taşındı.

Dükkanları zarar gören esnaf, temizlik çalışmalarının birkaç gün daha süreceğini, akabinde tahrip olan duvar dekorasyonları ve zarar gören camları değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Küçükçekmece'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

Küçükçekmece'de selde zarar gören ev ve iş yerleri boşaltılırken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Mahallesi'ndeki 3. Sakarya, Türkmen ve 1. Kırlangıç sokaklarında alt katlarda oturan bina sakinleri, taşkın nedeniyle zarar gören eşyalarını dışarı çıkardı.

Derenin kenarındaki tek katlı bir evin kullanılamaz hale geldiği bölgede, selde zarar gören otomobiller de çekici vasıtasıyla kaldırılıyor.

Sokaklarda selle oluşan çamur belediye görevlilerince temizlenirken, polis ve zabıta ekipleri, derenin çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Belediye ekipleri de zarar gören kaldırımlarda onarım çalışması yaptı.

Selden en çok zarar gören noktalardan Halkalı Gümrük Müdürlüğünde de ekiplerin çalışması sürüyor.

Devrilen yük konteynerlerini vinçler yardımıyla kaldırmaya çalışan ekipler, bir yandan da hasar tespit ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Arnavutköy'de selden etkilenen bölgeler dün genel olarak temizlenirken, evleri su içerisinde kalan bazı vatandaşlar bugün de temizlik yapıyor.