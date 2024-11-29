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İstanbul'da metrelerce uzayan "Şahane cuma" kuyruğu

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"Şahane cuma" adı ile tanınan indirimlerden yararlanmak isteyenler İstanbul'da AVM'ler önünde erken saatlerden itibaren alışveriş için beklemeye başladı. Esenyurt'ta bir AVM önünde bekleyenler ise, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Dünyanın hemen hemen her yerinde her yıl tekrarlanan ve Şahane Cuma adı verilen indirimlerinden yararlanmak isteyenler, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir Alışveriş Merkezi'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren uzun bir sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar bekleyenler kapının açılmasıyla koşarak içeri girdi. Şahane Cuma'nın indirimlerinden yararlanmaya başladılar.

"06.30'DAN BERİ BEKLİYORUZ"

Kuyruğun en başında yer alan Arzu Evin isimli kadın, "Sıra bekliyoruz. İnternetten alışveriş yapamadık, ürünler tükenmişti. İnşallah beklediğimize değer. Sabah 06.30'dan beri bekliyoruz. İstediğimiz ürünleri buluruz" dedi.

"ÇOĞUNLUK HEP KADINLAR"

Kuyrukta bekleyenlerde Batuhan Özmen ise "Alışveriş sırasına girdik. Kınamız olduğu için birkaç parça almam lazım. Güvenlik de söyledi sabah 07.30'dan itibaren bekleyenler olmuş. Ben yeni geldim sayılır. Fark ettiyseniz çoğunluk hep kadınlar. Erkek milleti istediğini alıp çıkıyor hemen. Kadınlar gezdikleri için erken gelmeye gerek duyuyorlar bence" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da metrelerce uzayan
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHasan Turk:

İmamoglu istanbula iman getirdi.konya erzurum pavyondan cikmiyor.

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Haber YorumlarıAli:

o zaman Cumanız Mubarek olsun diyelim ne diyelim :)))

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Haber Yorumlarızırzop:

önce bindirim sonra indirim

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Haber Yorumlarımehmet altın:

Bende namaza gidecekler zannettim.

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Hani bu millet açtı.

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Haber Yorumlarıali batuk:

Önce black friday kara Cuma adı altında bu kampanyayı başlattılar. Milletten tepki gelince efsane Cuma diye değiştirdiler. Biz müslümanlar da bunlara destek oluyor. Yazık

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Haber YorumlarıErol Karataş:

OZAMAN NEDİYELİM ALLAHIM SİZLERİ İSLAH ETSİN

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

şahane dolandırıcılık herşey daha pahalı

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Hasan Türk umarım ironi yapıyorsundur,aksi takdirde ağır cahil olduğunu düşüneceğim:))

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