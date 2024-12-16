İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
İstanbul Ataşehir'deki bir kafede çaya ödenen para sosyal medyada çok konuşuldu. 8 tane çaya 760 liranın ödendiği fişin paylaşılması, "İpin ucu kaçtı" dedirtti.
İstanbul Ataşehir'de ünlü bir kafenin şubesinde gelen hesap müşterileri şoke etti. Sosyal medyada adisyon paylaşımları yapan bir sayfadan hesap adisyonunun paylaşılması kullanıcıları ikiye böldü.
8 TANE ÇAY 760 LİRA
Tanesi 95 liraya gelen 8 çaylık hesaba ödenen 760 lira, bir çayın maliyetini sorgulattı. Sosyal medyada o hesabın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Kimi kullanıcılar gelen hesabı normal bulurken, kimisi de "İpin ucu kaçtı" ifadelerini kullanarak ödenen hesabı pahalı buldu.
3 KİLO ÇAY DAHA UCUZ
Yorum yazan kullanıcıların çoğunluğunu hesabı yüksek bulanlar oluşturdu. Kullanıcılar, bilindik bir çay markasının 3 paketten oluşan 3 kiloluk çayının ortalama 590 liradan satılmasını örnek göstererek çay hesabına tepki gösterdi.