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İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı

İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
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İstanbul Ataşehir'deki bir kafede çaya ödenen para sosyal medyada çok konuşuldu. 8 tane çaya 760 liranın ödendiği fişin paylaşılması, "İpin ucu kaçtı" dedirtti.

İstanbul Ataşehir'de ünlü bir kafenin şubesinde gelen hesap müşterileri şoke etti. Sosyal medyada adisyon paylaşımları yapan bir sayfadan hesap adisyonunun paylaşılması kullanıcıları ikiye böldü.

8 TANE ÇAY 760 LİRA

Tanesi 95 liraya gelen 8 çaylık hesaba ödenen 760 lira, bir çayın maliyetini sorgulattı. Sosyal medyada o hesabın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Kimi kullanıcılar gelen hesabı normal bulurken, kimisi de "İpin ucu kaçtı" ifadelerini kullanarak ödenen hesabı pahalı buldu.

İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı

3 KİLO ÇAY DAHA UCUZ

Yorum yazan kullanıcıların çoğunluğunu hesabı yüksek bulanlar oluşturdu. Kullanıcılar, bilindik bir çay markasının 3 paketten oluşan 3 kiloluk çayının ortalama 590 liradan satılmasını örnek göstererek çay hesabına tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıM. B.:

İçmeyin zorla değil ya İçmeyin bakalım fiyat orada kalır mı

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

işletme bir masadan 4 kilo çay parası kazanıyor ...işte mehmet şimşek saçma sapan kararlar ile insanların cebindeki para yerine böyle fırsatçıların kazancından vergi alsa 3-5 seneye bişeyler düzelir belki

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Haber YorumlarıAli Teke:

Utanmaz herifler çay 160 TL olur mu Bunlar az Ödemiş

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Haber YorumlarıFatih :

seni 95 tL de durduran ne oldu? neden 100 tL değil :)

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Vergi levhasında ya yenibir başlamıştır. yada zarar etmiştir. Acil kodlu denetim sistemi kurulmalı! Benim fikrim bu yönde. Bir şikayet alındığında. O kişinin TC si ve bilgileri alindik dan sonra anında bir ekip gidip bakmalı. Yok şikayet hattını ara. Adres. Vergi numarası. Bir sürü bıktırıcı sorulara muhatap kalinana kadar oralar denetlenmeli. Yalan beyanda bulunan ve yanlış ihbar edene ceza olmalı. Çok basit bir sistem. Her ilde 2 şer kişilik ekip kurulacak. 922 ilçe. Bir de genel yönetim tamam

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