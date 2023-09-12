İskenderun'daki İlçe Sağlık Müdürlüğü binası dinamitle yıkıldı

Hatay'da meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen İskenderun'daki İlçe Sağlık Müdürlüğü binası, dinamit kullanılarak yıkıldı. Binanın yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi ve molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

Hatay'da, kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İskenderun'daki 13 katlı İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı.

Sabahın ilk ışıklarında hazırlıkları yapılan ve 100 delik açılarak patlayıcı yerleştirilen binanın, öğleden sonra kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

Patlamayla birlikte bina saniyeler içinde yıkıldı.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.