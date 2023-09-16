Düzce Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet kullanımına dikkat çekmek ve çevre temizliğine teşvik etmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. 300 bisikletli şehir merkezinde plogging yaparak hem hava kirliliğine karşı farkındalık oluşturdu hem de çevre temizliğinin önemini vurguladı.

- Hem pedal çevirdiler hem temizlik yaptılar

DÜZCE - Düzce Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla örnek bir etkinlik düzenledi. 300 bisikletli şehir merkezinde hem hava kirliliğine karşı bisiklet kullanımına dikkat çekti hem de çöp toplayarak çevre temizliğine teşvik etti.

Düzce Belediyesi 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası ve aynı tarihlere denk gelen 21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir organizasyon düzenledi. Başkan Yardımcısı Beytullah Yılmaz'ın da eşlik ettiği, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün iş birliği ile düzenlenen etkinlikte 300 bisikletli plogging yaptı. İlk önce bisiklet turu yapan katılımcılar daha sonra Millet Bahçesi, 15 Temmuz Parkı ve 23 Nisan Parkı'nda çöp topladı. Böylece hem karbon salınımının azaltılmasına katkı ve hareketlilik için bisiklet kullanımına dikkat çekildi hem de çevre temizliğinin önemi vurgulandı.

Düzce Bisikletliler Kulübü'nün de destek verdiği organizasyon Anıtpark Meydanı'ndaki buluşma ile başladı. Burada yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Temizlik Günü'nün aynı süreçte olması ile güzel bir organizasyon ortaya çıktığını belirterek "Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet Baharı Şenliğimizi bu tarihe denk getirmek istedik. Daha sonra şöyle bir fikir doğdu. "Koş ve Topla" Plogging etkinliği düzenlemek istedik.Bugün Dünya Temizlik günü olduğu için iki etkinliği bir araya getirmek istedik. Güzel bir etkinlik oldu. Katılanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez de iki etkinliğin birleştirilmesi dolayısıyla daha etkili olacağına inandığını belirterek çevre temizliğine vurgu yaptı. Gülmez: "Dünya Temizlik Günü Avrupa Hareketlilik Haftasına denk geldi. Biz ikisini de birleştirmek istedik, hem çevreye bisikletle verilecek bir mesaj var. Plogging etkinliği ile birleştirdik. Çöp toplama etkinliği yapıyoruz. Çevremizi temiz tutalım, lüften yerlere çöp atmayalım" dedi.