Hasan Malkoç'un 3 Bin Yıllık Zeytin Ağacı ile Sabahları Başlayan Hayatı

BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan Hasan Malkoç (69), internetten ilanını görüp aldığı zeytinliğe inşa ettiği evinde, her sabah 3 bin yıllık zeytin ağacını görerek güne başlıyor. Evinin pencerelerini, asırlara meydan okuyan ağacı görecek şekilde tasarlayan Malkoç, ağacın hala vermeye devam ettiği mahsulü de misafirlerine ikram ediyor.

Göllüce Mahallesi'ndeki zeytinliklerin arasında yükselen 3 bin yıllık zeytin ağacı, asırlara meydan okuyarak mahsul vermeye devam ediyor. Ağaç, mahalleli ve bölgeye gelen ziyaretçilerden ilgi görürken, 3 yıl önce ilçeye taşınan Hasan Malkoç ise her sabah güne, zamana meydan okuyan ağacı görerek başlıyor. Aslen İznikli olan ve uzun yıllar Orhangazi ilçesinde yaşadıktan sonra işinden emekli olup memleketine dönen Malkoç, evini yapmak için baktığı satılık arsa ilanları arasındaki zeytinlikteki ağacı görünce, Göllüce Mahallesi'nde yaşamaya karar verdi. Satın aldığı bahçede, biri 3 bin yıllık 2 zeytin ağacı bulunan Malkoç, hala mahsul veren ağacın karşısına evini inşa etti. Eşi ve oğluyla birlikte yaşadığı 2 katlı evinin pencerelerini ise zeytin ağacını görecek şekilde tasarladı. Her sabah güne zeytin ağacını görerek başladığını söyleyen Hasan Malkoç, "İnşaatımızı yaparken camlarımızı ağaca göre koydurduk. Oturduğumuz yerde yemek yerken ağacı görebilmek bizim için çok değerli. Misafirlerimiz içeride oturduklarında, sanki ağacın altına oturuyormuş gibi hissediyorlar" dedi.

'YILDA ORTALAMA 150 KİLO MAHSUL VERİYOR'

Çevre halkının ve zeytinlikleri görmek için öğrencilerle birlikte ilçeye gelen TÜBİTAK görevlilerinin, ağacın yaklaşık 3 bin yıllık olduğunu tahmin ettiklerini söylediklerini belirten Malkoç, her gün bahçe işleriyle uğraşıp, ağacın mahsulünü toplamaktan keyif aldığını ifade etti. Ağacın yıllık ortalama 150 kilogram mahsul verdiğini, topladığı zeytinlerin kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ve evine gelen misafirlere de ikram ettiğini belirten Malkoç, "Ağacın 3 bin yıllık olduğu söyleniyor. Bahçemin bakımıyla seve seve uğraşıyorum, benim işim bu. Ufacık, 500 metrekare bir alan ama işim gücüm bu ağaçlarla. Günümüzde hala mahsul veriyor. Çok da güzel, kaliteli zeytini var" diye konuştu.