Halkın gözünden Türkiye'nin en yaşanabilir bölgeleri

Haberler.com ekibi olarak bugün gerçekleştirdiğimiz sokak röportajında vatandaşlara " Türkiye'de yaşanabilecek en güzel bölge neresi?" sorusunu yönelttik. Türkiye'nin dört bir yanından farklı yaşam tarzlarına sahip milyonlarca insanın bulunduğu ülkede, aldığımız yanıtlar da çeşitlilik gösterdi.

Yaklaşık 86 milyon nüfusa sahip Türkiye, yedi coğrafi bölgesiyle çok çeşitli yaşam koşulları sunuyor. Kimi vatandaşlar sakin, deniz kenarındaki yaşamı tercih ederken, kimileri ise hareketli ve modern şehir hayatından yana tavır koyuyor.

EGE VE AKDENİZ FAVORİ BÖLGELER ARASINDA

Yapılan röportajlarda öne çıkan yanıtlar arasında Ege ve Akdeniz bölgeleri dikkat çekti. Bu bölgelerin daha sessiz, sakin, yaşanılabilir iklimi ve doğal güzellikleri vatandaşların tercih sebepleri arasında yer aldı. Görüştüğümüz birçok kişi, bu bölgelerdeki denizin, doğanın ve yaşam şartlarının daha huzurlu olduğunu ifade etti.

KÖYLER VE MEMLEKET HASRETİ DE ÖNEMLİ BİR ETKEN

Bazı vatandaşlar ise kendi köylerinin ve memleketlerinin yaşamak için en güzel yerler olduğunu dile getirdi. Bu görüşlerde aidiyet duygusunun ve doğup büyüdükleri topraklara bağlılığın öne çıktığı görüldü. Özellikle Sivas, bu bağlamda dikkat çeken şehirlerden biri oldu.

ESKİŞEHİR'E GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Öte yandan Eskişehir de vatandaşların yaşamak istedikleri şehirler arasında yer aldı. Özellikle gençler ve öğrenciler, şehrin ekonomik açıdan uygun olması, sosyal imkanlarının zenginliği ve dinamik yapısıyla öne çıktığını vurguladı.