Hakkari'de hurda yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Çukurca kara yolunun 50'nci kilometresindeki Şıne Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Şırnak'a giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 53 ABH 621 plakalı tır, yağıştan dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken, dorsesindeki malzemeler ise yolun kenarına saçıldı. - HAKKARİ