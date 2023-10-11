Hakkari'de hurda yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hurda yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Hakkari-Çukurca kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Çukurca kara yolunun 50'nci kilometresindeki Şıne Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Şırnak'a giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 53 ABH 621 plakalı tır, yağıştan dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken, dorsesindeki malzemeler ise yolun kenarına saçıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam