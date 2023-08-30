Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. İki ilçede de Atatürk heykeline çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Törenlere kaymakamlar, belediye başkanları, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.