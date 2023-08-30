Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu
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Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. İki ilçede de Atatürk heykeline çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Törenlere kaymakamlar, belediye başkanları, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde iki ilçede de Atatürk heykeline çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.
İli ilçedeki törenlere kaymakamlar, belediye başkanları, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam