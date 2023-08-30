Haberler

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Yaşam Haberleri

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. İki ilçede de Atatürk heykeline çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Törenlere kaymakamlar, belediye başkanları, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde iki ilçede de Atatürk heykeline çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.

İli ilçedeki törenlere kaymakamlar, belediye başkanları, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Mustafa Kemal Atatürk Derecik Hakkari Yaşam Haberler

title