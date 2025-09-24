Haberler

Görgüsüz fenomen Maliye'nin radarında

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Görgüsüz fenomen Maliye'nin radarında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görgüsüz fenomen Maliye'nin radarında
Haber Videosu

Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem'in sosyal medyada paylaştıkları altın videosu tepki topladı. Görüntülerin ardından Maliye, çift hakkında ayrı ayrı denetim başlattı. Daha önce de benzer içerikler nedeniyle ceza ödeyen çiftin hesaplarındaki olağan dışı para hareketleri inceleniyor.

Bursa'da araç kiralama ve emlak danışmanlığı yaptığı öğrenilen influencer Nevra Bilem ile eşi Murat Bilem, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları "Nişana hazırlanıyoruz" notlu altın videosuyla gündeme geldi. Kiloluk altınların sergilendiği görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve büyük tepki çekti.

MALİYE PEŞLERİNDE

Ekonomim'de yer alan habere göre; görüntülerin ardından Maliye ekiplerinin çift hakkında ayrı ayrı denetim başlattığı öğrenildi. İncelemenin, özellikle çiftin hesaplarındaki olağan dışı para hareketleri üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Yeni cezaların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

GEÇMİŞTE DE CEZA ALDILAR

Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem'in daha önce de benzer paylaşımlar nedeniyle denetime tabi tutulduğu ve yüksek miktarda cezalar ödedikleri biliniyor. Çift, evlilik yıldönümlerinde paylaştıkları lüks içerik sonrasında da incelemeye alınmış, o süreç sonunda ceza uygulanmıştı.

LÜKS YAŞAMLAR VERGİ RADARINDA

Edinilen bilgilere göre, Maliye özellikle sosyal medya üzerinden kaynağı belirsiz kazanç elde eden, vergi ödemeyen ve ihtişamlı yaşamlarını sergileyen fenomenlere yönelik kapsamlı denetimler yürütüyor. Bilem çiftine yönelik soruşturmanın da bu kapsamda genişletildiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi

CHP'nin kapısına dayanan heyetin YSK kararını öğrendiği an
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike: 'Truva atı' diyerek duyurdular

Bu akşamki maçta Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Aşiretlerin kara para aklama yöntemleri

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Bunlar aşiretlerin ve tarikatların kara para aklayicisilar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız çocuğunu mahalleli kurtardı! Tüm şehir bu sapığı arıyor

Kız çocuğunu mahalleli kurtardı! Tüm şehir bu sapığı arıyor
Genç sevgilisi ünlü şarkıcının yatakta çekilmiş çıplak fotoğrafını paylaştı

Genç sevgilisi ünlü şarkıcının yatakta çıplak fotoğrafını paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.