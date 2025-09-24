Görgüsüz fenomen Maliye'nin radarında
Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem'in sosyal medyada paylaştıkları altın videosu tepki topladı. Görüntülerin ardından Maliye, çift hakkında ayrı ayrı denetim başlattı. Daha önce de benzer içerikler nedeniyle ceza ödeyen çiftin hesaplarındaki olağan dışı para hareketleri inceleniyor.
Bursa'da araç kiralama ve emlak danışmanlığı yaptığı öğrenilen influencer Nevra Bilem ile eşi Murat Bilem, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları "Nişana hazırlanıyoruz" notlu altın videosuyla gündeme geldi. Kiloluk altınların sergilendiği görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve büyük tepki çekti.
MALİYE PEŞLERİNDE
Ekonomim'de yer alan habere göre; görüntülerin ardından Maliye ekiplerinin çift hakkında ayrı ayrı denetim başlattığı öğrenildi. İncelemenin, özellikle çiftin hesaplarındaki olağan dışı para hareketleri üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Yeni cezaların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
GEÇMİŞTE DE CEZA ALDILAR
Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem'in daha önce de benzer paylaşımlar nedeniyle denetime tabi tutulduğu ve yüksek miktarda cezalar ödedikleri biliniyor. Çift, evlilik yıldönümlerinde paylaştıkları lüks içerik sonrasında da incelemeye alınmış, o süreç sonunda ceza uygulanmıştı.
LÜKS YAŞAMLAR VERGİ RADARINDA
Edinilen bilgilere göre, Maliye özellikle sosyal medya üzerinden kaynağı belirsiz kazanç elde eden, vergi ödemeyen ve ihtişamlı yaşamlarını sergileyen fenomenlere yönelik kapsamlı denetimler yürütüyor. Bilem çiftine yönelik soruşturmanın da bu kapsamda genişletildiği öğrenildi.