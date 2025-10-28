Göçerler Yaz Mevsiminin Ardından Dönüş Yolculuğuna Çıktı
Van'ın Çatak ilçesindeki rakımı yüksek yaylaları tercih eden göçerler, yaz ayları boyunca tereyağı, yoğurt ve peynirlerini hazırlayıp, havaların soğumaya başlaması ile dönüşe geçiyor. Batman ve Siirt illerinden gelen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte binlerce küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüleriyle dönüş yolculuğuna başladı. Katır ve atlara çadır ve diğer eşyalarını yükleyip zorlu yolculuğa başlayan göçerler, zaman zaman belirlenen noktalarda mola veriyor. Çoban ve sürüleri bekleyen göçerlerin yolculuğu yaklaşık 1 ay sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam