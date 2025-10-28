Haberler

Göçerler Yaz Mevsiminin Ardından Dönüş Yolculuğuna Çıktı

Güncelleme:
Van'ın ilçelerinde yaz mevsiminde yaşayan göçerler, havaların soğumasıyla Siirt ve Batman'a dönüşe geçti. Katır ve atlarla gerçekleştirdikleri yolculukta, zorlu şartlarla karşılaşıyorlar.

VAN'ın ilçelerine yaz mevsiminde sürüleriyle çıkan göçerler, havaların soğuması ile memleketleri Siirt ve Batman'a dönüyor. At ve katırlara yükledikleri eşyalarıyla dönüş yapan göçerler, zaman zaman mola vererek sürülerin gelişini bekliyor.

Van'ın Çatak ilçesindeki rakımı yüksek yaylaları tercih eden göçerler, yaz ayları boyunca tereyağı, yoğurt ve peynirlerini hazırlayıp, havaların soğumaya başlaması ile dönüşe geçiyor. Batman ve Siirt illerinden gelen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte binlerce küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüleriyle dönüş yolculuğuna başladı. Katır ve atlara çadır ve diğer eşyalarını yükleyip zorlu yolculuğa başlayan göçerler, zaman zaman belirlenen noktalarda mola veriyor. Çoban ve sürüleri bekleyen göçerlerin yolculuğu yaklaşık 1 ay sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

